10 "секретных" дворов Киева. Просто пройдите сквозь арку

Уникальные места в Киеве найдете, заглянув в одну из многочисленных арок столицы. Колоритные вкусные заведения, свидетели интересных исторических событий, романтические уголки – это повод для прогулки уже в следующие выходные. UaPortal предлагает 10 арочных "порталов" в Киеве, пройдя которые, вас будут ждать удивительные открытия.

Арка на улице Хорива, 18/10

Этому дворику более 100 лет. за свою историю он видел производство обоев, жестяных изделий, минеральных вод и ремонт обуви. Деревянная лестница, ведущая к домам, может стать декорацией для хипстерской фотосессии, а белье на веревках поводом для сюжета в кино. Атмосфера Подола может стать гораздо глубже, если заглянуть в арку заинтересованным глазом.

Арка на Лепнинной атмосферная и художественная, здесь часто проводят городские квесты. Источник: https://www.ukraine-is.com/ Арка на Лепнинной атмосферная и художественная, здесь часто проводят городские квесты. Источник: https://www.ukraine-is.com/

Арка с вывеской "Адам и Ева" на ул. Межигорская, 24

Если вас манит история и архитектура в стиле неоренессанса, стоит пройти через уютную арку. Кроме архитектурных свидетелей 19 в. здесь осталась еще и виноградная лоза, образовавшая подвесной потолок. Самое интересное время года для раскрытия этого секретного дворика – это осень, как только виноградные бубочки набирают цвет, здесь появляются дрозды, охотно позирующие перед камерой вместе с вами.

Портал, который приведет к уюту и уединенному отдыху. Источник: https://projects.weekend.today/ Портал, который приведет к уюту и уединенному отдыху. Источник: https://projects.weekend.today/

Арка в доме на ул. Андреевский спуск, 2–в

В далеком 18 в. дом принадлежал семье купца Лакерды, а два столетия спустя купцу Фролову. Писатели приходят сюда за вдохновением и энергетикой, которую создал еще поэт Баскин-Серединский. Говорят, как только была создана новая поэма, Серединский выбегал во двор с зонтиком и искал своего первого читателя. Плодотворный труд автора заставлял жильцов дома прятаться, как только во дворе появлялся волшебный зонт. Вы также можете стать слушателем, попав в этот вдохновенный двор, только уже известного барда Валерия Винарского.

Чего только не найдешь, заглянув в одну из арок столицы. Источник: https://projects.weekend.today/ Чего только не найдешь, заглянув в одну из арок столицы. Источник: https://projects.weekend.today/

Арка дома по ул. переулок Рыльского, 3

Если вы хотите уединиться в самом центре и сфотографировать Софию Киевскую с необычного ракурса, загляните в ЖК "Софиевские ворота". Двор уже давно современный, но его ландшафтный парк и детская площадка создают уютную атмосферу. здесь можно выпить купленный по дороге кофе, или открыть ноутбук, или посидеть с книгой в ожидании компании.

Киевские дворики – это места с максимально уютной атмосферой. Источник: @secret_yards Киевские дворики – это места с максимально уютной атмосферой. Источник: @secret_yards

Арка дома по ул. Музейный переулок, 4

Если вы ищете скрытые кафе в Киеве для романтического свидания или уютных посиделок с друзьями, ныряйте прямо в эту арочку. Кроме вкусного и яркого ресторанчика во дворике расположен магазин антикварных книг. Загляните обязательно, чтобы получить удовольствие от фотографий старого Киева или редких экземпляров в старинных переплетах.

Найдите свое вдохновенное место в Киеве среди секретных дворов. Источник: https://kiev.vgorode.ua/ Найдите свое вдохновенное место в Киеве среди секретных дворов. Источник: https://kiev.vgorode.ua/

Арка дома по ул. Ярославов Вал, 17–б

Уединенные лавочки не так просто найти на Подоле, но стоит заглянуть в эту магическую арку. Кроме тишины и уюта вы можете рассмотреть лепнину, которой исполнилось более 100 лет и понять, что такое архитектура в стиле модерн.

Иногда на жизнь нужно посмотреть с другого ракурса. Источник: @secret_yards Иногда на жизнь нужно посмотреть с другого ракурса. Источник: @secret_yards

Арка дома по ул. Стрелецкая, 9/11

Битва за этот земельный участок получила большую огласку в свое время. И, наконец, заповеднику София Киевская была возвращена его буферная зона. Сегодня сюда стоит заглянуть, чтобы увидеть мурал "Журавли", созданный львовский художником почти 10 лет назад.

Сквер Небесной сотни – уютное место для свидания с книгой по истории Украины. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Сквер Небесной сотни – уютное место для свидания с книгой по истории Украины. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Проход в сквер Небесной Сотни

Точнее, проходы, поскольку в сквер можно попасть с Михайловской площади или ул. Михайловская, 24. Два столетия назад этот участок принадлежал профессору Яценко, который преподавал в Университете Святого Владимира. Пройдя заточение и упадок, этот дворик ожил после Революции достоинства, благодаря неравнодушным волонтерам и членам семей Героев Небесной Сотни. Очень атмосферное место, где вы сможете вдохновиться современной историей и увидеть портрет Нигояна на одной из стен.

Во двориках Киева современность становится соседкой истории. Источник: @secret_yards Во двориках Киева современность становится соседкой истории. Источник: @secret_yards

Арка по ул. Андреевский спуск, 11

Хотите увидеть двери в дом "людоеда"? Этот двор полон мистических историй об удивительной женщине-кошке, ведьмах и очаровательной горькой любви. Прогулявшись по старой брусчатке двора вы чувствуете немного волнующую атмосферу, которая вызывает эффект "гусиной кожи".

Говорят, что Карл Шиман (киевский архитектор) приходил сюда, что вдохновился на новые проекты. Возраст самой усадьбы во дворе датируется началом 20 века.

Найдите начало чего-то величественного и вдохновенного. Источник: https://uk.wikipedia.org/ Найдите начало чего-то величественного и вдохновенного. Источник: https://uk.wikipedia.org/

Ворота на ул. Сковороды, 2

Почти 5 веков назад этот участок принадлежал Галшке Гулевичевне, которая отдала его под застройку монастыря, больницы и школы для детей. Это именно то место, где зародилась Киево–Могилянская Академия.

Пройдя ворота попадаете в уютный двор, сохранивший историю и обаяние других веков. Часы математика Брульона, усадьба Гулевичевны, церковь святого Духа, библиотека Антоновичей – ждут вас в одном секретном старинном дворике Киева.

Секретные дворики Киева можно осмотреть самостоятельно или заказать тематическую экскурсию, где профессиональные гиды раскроют вам многие тайны, спрятанные за арками. Ранее мы писали о ТОП 50 крупных городов Украины для бюджетных впечатлений и лучших локациях для экотуризма в Украине.