10 советов, как стать уверенным в себе

Уверенность в себе основывается на самооценке. Она начинает формироваться в детстве, когда ребёнок ещё не знает, какой он и опирается на то, что о нём говорят взрослые. Если родители часто говорили вам, что вы хороший ребёнок, значит у вас был высокий шанс вырасти уверенным человеком. Многие взрослые склонны критиковать, поэтому дети растут неуверенными в себе.

Потом вас оценивало всё больше людей: одноклассники, друзья, учителя. В более осознанном возрасте вы уже внимательнее относились к этим оценкам и решали, какие стоит принимать, а какие нет. На основе того, что вы приняли, а также того, что заложили родители, у вас есть представление о себе.

Если самооценка низкая — значит фундамент шаткий и человек чувствует себя неуверенно.

Люди с заниженной самооценкой лишены многих радостей в жизни.

Например, работают на нелюбимой работе, зарабатывают меньше, чем хотелось бы, испытывают сложности в отношениях с противоположным полом.

Когда человек верит в себя, то легче воплощает желания в жизнь. Он становится интересным для окружающих, ему легко знакомиться, заводить друзей, выступать перед публикой, добиваться успехов в карьере. Уверенный в себе человек проживает насыщенную, интересную жизнь. Таким может стать каждый, кто искренне захочет.

10 способов стать уверенным в себе

Чтобы понять, как стать уверенным в себе и поднять самооценку, нужно понаблюдать за теми, кто эти качества уже развил. Таким людям свойственны определённые убеждения и поведение, зная и используя которые можно развить уверенность и в себе. Ниже приведены техники, которыми пользуется уверенный в себе человек.

Разрешите себе сомневаться. Сомнения — это нормальная реакция психики на любое начинание. Обычно мозг находится в режиме "а нас и здесь неплохо кормят" и не понимает вечных стремлений неугомонного "я". Ненормально, когда вы углубляетесь в сомнения и много думаете обо всех тех несчастьях, которые могут случиться. Реальность непредсказуема. То, что вы себе надумали, может случиться, а может и не случиться. Когда-то в детстве вы учились ходить. Сделали один шаг и тут же упали. Может быть, родители даже посмеялись с вас. Помешала ли эта первая неудача и реакция родителей на ваше желание научиться ходить — вы шли к своей цели и у вас всё получилось. Знайте свои сильные стороны. Человек, который уверен в своих навыках, не раз подтверждал их. Он слышал от других похвалу и признание, что он делает своё дело хорошо. В моменты, когда ему трудно, он вспоминает прежний положительный опыт и опирается на него. Чтобы понять свои сильные стороны, нужно проделать упражнение. Напишите на бумаге все свои достижения, начиная от самых маленьких. Перечитывайте этот список ежедневно, в течение тридцати дней. Благодаря этому действию вы будете видеть, что вас есть за что уважать. Не слушайте тех, кто не верит в вас и ваши идеи. Когда вы расскажете свои идеи, найдутся те, кто скажет, что у вас нет шансов. Такой человек приведёт десяток примеров и доводов, почему у вас не получится. Какие-то из этих доводов покажутся вам рациональными и ваши сомнения вновь зашевелятся. Тогда задайте себе вопрос: почему он так усердно отговаривает меня? Конечно, может, он просто желает вам добра. Но если он сам неуспешен и не совсем доволен жизнью, скорее всего, он не хочет, чтобы вы превзошли его. Берите совет у тех людей, кто добился большего, чем вы. Спокойно реагируйте, когда говорят "нет". Неуверенный человек боится отказа, потому что связывает его с собой. Ему кажется, что он получил "нет" потому, что не понравился или не такой хороший. Чаще всего отказ никак не связан лично с вами, проблема в обстоятельствах, о которых вы не знаете. Страх отказа хорошо проработан у продавцов и менеджеров по продажам. Если вам сложно переживать отказ, попробуйте себя в продажах или пообщайтесь со знакомыми, которые работают в этой сфере. Не бойтесь ошибиться. Уверенные в себе люди понимают, что у каждого есть право на ошибку. Они знают, что ничто не идеально и никто не идеален, а потому спокойно продолжают работать, чтобы хоть на шаг к этому идеалу приблизиться. Не сравнивайте себя с другими. Вряд ли гусь думает, что утка прекрасна, а он как-то не дотягивает. Нет, он гусь и ему комфортно в своей гусиной шкуре. Так и среди людей: вы хороши в своей роли, а кто-то другой — в своей. Уверенность строится на принятии своей персоны со всеми недостатками и достоинствами. Принятие не означает, что можно расслабиться и не работать над собой. Развивать таланты и устранять недостатки нужно, но делать это спокойно и методично. Концентрируйтесь на собеседнике. Когда вы слишком заняты мыслями о том, что о вас подумают, хорошо ли вы смотритесь, нравитесь ли собеседнику — вы начинаете робеть. Переведите фокус внимания с себя на собеседника. Так вы снимете напряжение и расположите собеседника к приятной беседе. Люди любят говорить о себе. Помните об улыбке и доброжелательности — так вы будете выглядеть увереннее. Не стесняйтесь. Тренируйте речь. Следите за тем, чтобы темп речи не был слишком медленным или слишком быстрым. И то, и другое выдаёт неуверенность и беспокойство. Говорите чётко, избегайте слов-паразитов. Также уверенные в себе люди редко прибегают к следующим словам: "мне кажется", "скорее всего", "я точно не знаю", "наверняка не скажу". Смотрите собеседнику в глаза. Не делайте это непрерывно и пристально, просто поддерживайте визуальный контакт. Если поначалу трудно, смотрите ему в один глаз. Он не заметит, а вам не будет дискомфортно. Изображайте уверенность. Если этого качества пока не хватает, поиграйте в уверенного человека. Следите за осанкой, расправляйте плечи и не опускайте глаза в пол. Обратите внимание на вашу позу — избегайте скрещённых рук и ног. Помните, что слишком суетливые жесты, постукивание пальцами, дёрганье ногой — всё это может выдать неуверенность и беспокойство. Знакомьтесь с людьми. Чем больше социальных контактов — тем выше самооценка. Конечно, чувствуя неуверенность в себе, пойти на контакт непросто. Но это барьер, который нужно преодолевать, иначе есть риск остаться в замкнутом круге. Ходите на мероприятия, запишитесь на курсы, которые вам интересны. Это могут быть языковые уроки или тренинги, повышающие квалификацию. Возможно, какое-то новое для вас направление: другая профессия, театр или танцы. Таким образом вы имеете двойную выгоду: осваиваете навык, который поможет чувствовать себя увереннее и получаете новые знакомства.

Что может помешать быть уверенным в себе?

Есть люди, которые думают, что ничего изменить нельзя. Если они с детства сформировались робкими и неуверенными, то так и проживут жизнь. Это большое заблуждение. Каждый из нас наделён волей, которая поможет сделать себя и свою жизнь лучше. Если у вас зародилось желание, значит ради него стоит побороть страхи.

Старайтесь меньше думать о том, что другие люди думают о вас. Чтобы быть уверенным в себе, нужно понимать, что большинство людей сконцентрированы на себе. Они не сидят с калькуляторами, подсчитывая ваши промахи, не проводят бессонные ночи, обдумывая ваш голос и выражение лица. Если кто-то и отпускает колкости в ваш адрес, то, скорее, для того, чтобы самоутвердиться. Поэтому не стоит слишком сильно акцентировать внимание на оценке других людей. Наслаждайтесь процессом развития себя, уверенность приложится бонусом.

"Физическая красота прекрасна, но эфемерна. Уверенность же в себе, приходящая вместе с достижением ваших целей, является самой прекрасной вещью в мире". Мадонна