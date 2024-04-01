10 способов сэкономить электроэнергию и деньги с помощью кондиционера

Использование кондиционера может привести к высокому потреблению электроэнергии и увеличению затрат. Однако существует множество способов уменьшить потребление энергии, сэкономить деньги и при этом наслаждаться комфортом прохладного дома. UAportal подготовил десять основных пожилых лайфхаков, которые помогут вам максимизировать эффективность вашего кондиционера.

1. Выбирайте энергоэффективные кондиционеры: Ищите модели с классом энергоэффективности не ниже А или А+.

2. Охлаждайте только самые важные помещения: Сосредоточьтесь на охлаждении помещений, где проводите большую часть своего времени, чтобы минимизировать потери энергии.

3. Поддерживайте герметичность: Держите двери и окна плотно закрытыми во время работы кондиционера, чтобы предотвратить попадание горячего воздуха в ваш дом.

4. Защитите свой дом от жары

– Опустите жалюзи или используйте шторы, чтобы уменьшить попадание прямых солнечных лучей, или подумайте об установке внешней жалюзи.

– Создайте тень с помощью навеса над окнами, особенно в самые жаркие часы дня.

– Улучшайте изоляцию внутри дома, чтобы минимизировать поступление тепла летом.

– Установите тонированную пленку или стеклопакеты для защиты от солнечных лучей.

– Перейдите с ламп накаливания на светодиодные лампы, производящие меньше тепла.

5. Установите правильную температуру: Избегайте переохлаждения помещения, поддерживая комфортную температуру 23-24 градуса по Цельсию. Не допускайте, чтобы разница между температурой в помещении и на улице составляла более 12 градусов.

6. Утреннее проветривание: Используйте прохладное утро, чтобы открыть окна и проветрить помещение перед дневной жарой.

Читайте также: Как охладить напиток всего за 2 минуты: лайфхак для жары

7. Регулярное техническое обслуживание Убедитесь, что вы запланировали ежегодное техническое обслуживание вашего кондиционера. Регулярно проверяйте, чистите пылевые фильтры и доливайте охлаждающую жидкость, чтобы повысить его эффективность.

8. Циркуляция воздуха: Обеспечьте беспрепятственную циркуляцию воздуха, избегая любых помех на пути воздушного потока от кондиционера.

9. Оптимизируйте использование: Вместо непрерывного включения кондиционера используйте встроенный таймер или умную розетку для периодических сеансов охлаждения.

10. Эффективность в ночное время: Используйте энергосберегающий режим "сна" при использовании кондиционера ночью. Для дополнительного преимущества, по возможности, рассмотрите возможность использования двухзонного счетчика электроэнергии, чтобы воспользоваться пониженными тарифами на электроэнергию с 23:00 до 7:00.

Напомним, мы рассказали, как охладить комнату без кондиционера.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !