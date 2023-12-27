3 ключевых признака будущего брака, на которые стоит обратить внимание женщинам

Наладить полноценную личную жизнь и официально оформить отношения – заветная мечта многих женщин. Однако поиск правильного партнера может быть непростой задачей. Тем, кто уже имеет вторую половинку, но с нетерпением ожидает предложения руки и сердца, стоит обратить внимание на приметы, которые подготовил UAportal.

1. Поймать букет невесты

Одна из широко известных примет касается ловли букета невесты на чужой свадьбе. Согласно этому поверью, считается, что поймающая букет женщина будет следующей в очереди, чтобы связать себя узлами брака.

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2. Брызги шампанского

Неудача с букетом на свадьбе друга не обязательно означает что-нибудь значимое. Однако другие события во время празднования могут также сигнализировать о предстоящем браке. Одним из таких событий является случайное брызгание шампанским. Итак, если вы случайно облились игристым напитком, стоит ждать будущего замужества.

3. Попросили стать крестной матерью

Если близкая подруга просит вас стать крестной матерью ее ребенка, это можно считать положительным знаком. Во многих культурах просьба поучаствовать в священной церемонии крещения означает удачу и часто ассоциируется с благословением в личной жизни, включая перспективу брака.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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