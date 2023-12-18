3 лайфхака для уборки, которые вас удивят

Поддерживать чистоту в доме – ежедневный вызов, с которым регулярно сталкиваются многие домохозяйки. UAportal подготовил советы, которые помогут вам добиться идеальной чистоты.

1. Известковый налет на шторах в ванной комнате

Независимо от качества и цены шторы для ванной комнаты постоянный контакт с водой может привести к образованию белого известкового налета. Однако устранить эту проблему проще, чем вы можете себе представить. Базовый отбеливатель без хлора – это все, что вам нужно. Выстирайте штору этим средством, а затем дайте ей высохнуть на свежем воздухе.

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2. Легко удаляйте пятна с картин

Ворсинки и пыль можно легко удалить из картин с помощью продукта, который есть на каждой кухне – белого хлеба. Возьмите кусочек и аккуратно прижмите его к поверхности картины. Хлеб будет действовать как своеобразный клей, подхватывая прилипшие к картине ворсинки или частицы пыли.

3. Повышение эффективности влажной уборки

После тщательной влажной уборки мы часто хотим предотвратить быстрое накопление пыли на поверхностях. Смочите тряпку для уборки небольшим количеством кондиционера для белья, а затем продолжайте обычную влажную уборку.

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