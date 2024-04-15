3 лайфхака, которые сделают уборку быстрой и легкой
Уборка является обязательной, но не всегда быстрой рутиной. UAportal подготовил эффективные лайфхаки, которые помогут облегчить этот процесс каждой хозяйке.
Уксус и пищевая сода для зеркал и окон
Чтобы легко и быстро очистить зеркала и окна можно приготовить смесь из равных частей белого уксуса и воды. Залейте раствор в бутылку с распылителем и разбрызгайте на стеклянную поверхность, протрите тряпкой из микрофибры, чтобы добиться блеска без разводов. Для удаления сложных пятен можно посыпать влажную губку пищевой содой.
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Лимон и соль для деревянных досок
Очистить и дезинфицировать деревянные доски помогут простые ингредиенты, которые есть дома у каждого. Рассыпьте соль на их поверхность и потрите половинками лимона. После этого оставьте доску на 10 минут и промойте прохладной водой.
Алюминиевая фольга вместо металлической губки
Для эффективного удаления жира или остатков пищи из кастрюль и сковородок можно использовать шарик из алюминиевой фольги в качестве альтернативы металлической губке. Она обеспечивает мягкую абразивную поверхность, эффективно удаляет грязь без повреждения посуды.
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