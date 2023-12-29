3 места в доме, где нельзя хранить веник: Суеверия и приметы

Суеверия предполагают, что веник с пучком ветвей может принести в дом как удачу, так и несчастье. Чтобы избежать потенциальных неприятностей, хозяйкам важно правильно его хранить. UAportal рассказывает о трех местах, где согласно поверьям нельзя класть веник.

1. Ванная комната

Не держите веник в туалете или ванной. Согласно поверьям наличие веника в комнатах, связанных с гигиеной, может оказать негативное влияние на здоровье жителей. Желательно держать его подальше от этих помещений, чтобы поддерживать положительную атмосферу.

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2. Гостиная

Хранить веник в гостиной не рекомендуется. Легенды свидетельствуют, что наличие в этой комнате может привлечь семейные проблемы, включая серьезные ссоры между супругами и напряженные отношения между родителями и детьми.

3. За дверью

Во многих домах некоторые двери, например, ведущие на кухню или в спальню, остаются открытыми большую часть времени. Хотя это может показаться удобным, хранить веник за закрытой дверью не рекомендуется этими приметами. Считается, что это лишает веника его положительной энергии.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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