3 необычных способа использования подсолнечного масла

Подсолнечное масло широко известно благодаря своему кулинарному использованию, но знали ли вы, что оно также может быть ценным помощником по разным домашним делам? Не следует недооценивать силу и универсальность масла. UAportal подготовил три удивительных способа использования подсолнечного масла в домашних условиях

1. Удаление наклейок

Посмотрим правде в глаза, все мы сталкивались с проблемой удаления стойких наклеек и ценников из посуды и бытовых приборов, часто оставляющих после себя неприятные следы. К счастью, есть простой и эффективный способ, который вы можете попробовать. Для начала обильно смочите ватный диск подсолнечным маслом, затем уложите его на наклейку и оставьте примерно на 15 минут. После этого вы сможете без труда отклеить и вытереть ее остатки сухой чистой тряпкой.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

2. Защитный слой для терки

Натереть на терке определенные продукты, такие как свекла или сыр, может быть грязным делом, оставляющим пятна на кухонных инструментах. Однако, используя растительное масло, вы можете преодолеть эту проблему. Перед использованием нанесите тонкий слой подсолнечного масла на терку. Это предотвращает загрязнение терки свеклой и способствует получению красивой стружки.

3. Уход за кожаными изделиями

Уход за кожаными вещами с помощью дорогих кремов может отрицательно сказаться на вашем кошельке. К счастью, вы можете добиться подобных результатов с помощью альтернативы. Нанесите небольшое количество подсолнечного масла на чистую мягкую ткань, затем протрите ею кожаное изделие.

Обеспечьте равномерное распределение по поверхности, затем возьмите другую чистую тряпку и начинайте полировать. Вы будете поражены тем, как обувь, сумки, куртки и даже кожаная одежда восстанавливают привлекательный вид благодаря этому экономически эффективному методу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !