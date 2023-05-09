3 простые и вкусные идеи для правильного завтрака: порадуйте себя

Бывает непросто придумать идеи для завтрака, которые были бы одновременно полезными и сытными. UAportal подготовил несколько практических советов и идей для вкусных завтраков.

Овсяная каша на ночь

Овсянка на ночь – идеальный вариант завтрака для тех, у кого утром мало времени. Идея проста: приготовьте овсянку накануне вечером и оставьте ее на ночь замачиваться в молоке или йогурте.

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Утром можно добавить в овсянку фрукты, орехи или мед, чтобы создать вкусный и питательный завтрак. Овсянку на ночь можно приготовить в любом контейнере с крышкой, что делает ее идеальным вариантом для завтрака на ходу.

Смузи в чашах

Отличный способ получить здоровый и освежающий завтрак. Их легко сделать и можно приспособить по своему вкусу.

Просто смешайте замороженные фрукты, такие как ягоды или бананы, с молоком или йогуртом до получения консистенции, напоминающей смузи. Затем перелейте смесь в чашку и добавьте начинку, например, гранолу, орехи или семена чиа.

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Яичные маффины

Отличный вариант завтрака для тех, кто хочет легко приготовить блюдо с высоким содержанием белка. Чтобы приготовить яичные маффины, взбейте яйца и добавьте выбранные вами овощи, например, шпинат, болгарский перец или грибы.

Вылейте смесь в форму для маффинов и выпекайте в духовке до золотисто-коричневого цвета. Яичные маффины можно хранить в холодильнике и разогревать в микроволновой печи, чтобы быстро позавтракать в напряженное утро.

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