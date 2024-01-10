4 продукта, которые нельзя мыть перед употреблением

Когда дело доходит до приготовления пищи, мытье ингредиентов часто считается важным этапом. Однако в некоторых случаях лучше пропустить процесс мойки и приготовить пищу как есть, обеспечив оптимальный вкус и безопасность. UAportal рассказал о четырех продуктах, которые не следует мыть перед приготовлением.

Яйца

Яйца часто покрывают защитным веществом, чтобы предотвратить проникновение микроорганизмов через скорлупу. Мытье может удалить эту защитную пленку, делая их уязвимыми к загрязнению. Поэтому перед хранением не следует их мыть.

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Курица

Хотя с сырым мясом необходимо обращаться осторожно, мыть курицу перед приготовлением не рекомендуется. Любые вредные бактерии могут попасть на ваши руки и кухонную раковину во время мытья. Термическая обработка эффективно устранит любые потенциальные микробы.

Мясо

Подобно курице, другие виды сырого мяса, такие как баранина, свинина, телятина и говядина, также не рекомендуется мыть. Термическая обработка в процессе приготовления помогает уничтожить бактерии. Однако перед приготовлением желательно промокнуть излишнюю влагу или сок из мяса бумажными полотенцами.

Грибы

Хотя грибы важно почистить, замачивать их в воде не следует. Кроме того, длительное воздействие воды может привести к потере вкуса.

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