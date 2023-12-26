4 продукта, которые нельзя смывать в раковину или унитаз

Засор канализации может быть постоянной проблемой как в новых, так и в старых жилых домах. Поэтому UAportal рассказывает, какие ошибки следует избегать на кухне.

1. Остатки муки

После приготовления пищи остатки муки часто попадают в кухонную раковину. Однако важно отметить, что слив муки в канализацию может иметь губительные последствия для водопроводной системы. Когда мука контактирует с водой, она превращается в липкую и клейкую массу, которая прилипает к стенкам труб, вызывая трудно смыть засоры.

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2. Молотое кофе

Хотя смывание гранулированного кофе в раковину или унитаз может показаться безвредным, этого нельзя сказать о молотом кофе. Плотность кофейной гущи представляет значительный риск труб. Когда частицы скапливаются в водопроводной системе, они могут создавать помехи, мешая потоку воды.

3. Макаронные изделия

Некоторые виды макаронных изделий и круп имеют тенденцию к значительному разбуханию во время приготовления. Они могут засорять канализационные трубы. Чтобы предотвратить подобные проблемы, рекомендуется использовать дуршлаг для смывания макаронных изделий и круп.

4. Жир

Животные и растительные жиры скапливаются на внутренних стенках труб, образуя липкую пленку, ограничивающую поток воды. Эта пленка со временем постепенно утолщается из-за постоянных жировых отложений, что в конце концов приводит к серьезным засорениям. Чтобы избежать подобных проблем, важно продумать правильные методы утилизации жиров.

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