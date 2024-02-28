4 самых популярных языков программирования: что о них стоит знать

UAportal подготовил список из пяти самых популярных языков программирования, формирующих индустрию. Узнайте нюансы, преимущества и сферы применения каждой из них.

Python

Python считается одним из самых популярных языков программирования на сегодняшний день. Она известна своей простотой и понятностью, что делает ее простой для начинающих в программировании. Python находит применение в различных областях, таких как веб-разработка, анализ данных, искусственный интеллект и машинное обучение.

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JavaScript

JavaScript – это язык программирования, часто используемый для интерфейсной веб-разработки. Она обеспечивает функциональность веб-страниц и позволяет создавать интерактивные и динамические веб-сайты.

Java

Java широко используется как язык программирования благодаря своей универсальности и портативности. Она обычно используется для разработки приложений корпоративного уровня, включая настольное программное обеспечение, мобильные приложения и бэкенд-системы.

C++

C++ – язык программирования общего назначения, известный тем, что обеспечивает низкоуровневый контроль и исключительную производительность. Она является лучшим выбором для разработки системного программного обеспечения, игровых движителей и ресурсоемких приложений.

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