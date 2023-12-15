4 табу в день рождения, которых следует избегать: Суеверия и поверья

День рождения обычно является синонимом радости, счастья и оптимизма. Это праздничное время, чтобы провести его с близкими и насладиться торжествами. Однако, согласно народным приметам, есть определенные действия, которые следует избегать в этот особый день. UAportal рассматривает эти предрассудки и поверья.

1. Не зацикливайтесь на финансовых проблемах

В свой день рождения желательно не думать о долгах и финансовых затруднениях. Согласно народным поверьям, такие мысли в этот праздничный период могут усугубить проблемы, связанные с деньгами. Сосредоточьтесь на том, чтобы наслаждаться радостными моментами и сохранять оптимизм относительно своего финансового будущего.

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2. Воздержитесь от занимания денег

Даже если ваше финансовое положение стабильно, считается, что не стоит занимать деньги в день рождения. Согласно поверью, если вы даете деньги в свой особый день, вы рискуете их не вернуть. Перестраховывайтесь и уберитесь от этого действия, чтобы обеспечить финансовое равновесие.

3. Отложите стрижку

Посещение парикмахерской или стрижка в день рождения может рассматриваться как плохая примета. Считается, что это может привести к проблемам со здоровьем. Было бы разумнее запланировать посещение парикмахерской на другой день, чтобы предотвратить любую потенциальную отрицательную энергию.

4. Молчите о своих желаниях

Загадывать желание и задавать свечи на праздничном торте – излюбленная традиция. Однако считается, что озвучивание желания вслух может помешать его осуществлению. Чтобы увеличить шансы на исполнение вашей мечты, держите ее в тайне и выражайте молча в мыслях.

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