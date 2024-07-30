4 трендовых вещи, которые сделают ваш образ более интересным

Хотя белые футболки остаются неизменным основанием гардероба, стоит расширить свой стилевой диапазон новыми элементами.

Предлагаем четыре интересных альтернатив, которые не только разнообразят ваш лук, но и позволят проявить индивидуальность через креативное сочетание с аксессуарами. Об этом пишет Радиотрек.

Шелковый платок – хит 2024 года

Универсальный аксессуар, который можно использовать разными способами: связать на голову, шею или талию или даже превратить в топ. Придаст образу утонченности и свежести.

Вас также заинтересует: Купальник черного цвета: плюсы и минусы, которые стоит знать перед покупкой

Топ-бандо – возвращение с 2000-х

Прекрасно комбинируется с разными низами – от элегантных юбок до casual джинсов. Внесет нот соблазнительности в ваш образ.

Блуза с воланами – воплощение романтики

Подчеркнет женственность благодаря игривым деталям – воланам или пышным рукавам. Идеально сочетается с классическими юбками и брюками для создания элегантного ансамбля.

Поло – вечная классика

Более изысканный вариант, чем обычная футболка. Поло легко сочетается с джинсами, мини-юбками или классическими брюками, придавая образу актуальности и стиля.

Эти элементы не только разнообразят ваш гардероб, но и откроют пространство для стилевых экспериментов, позволяя создавать уникальные комбинации.

Ранее стилисты раскрыли, какие сумки будут в моде в 2024 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!