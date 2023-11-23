5 действий, которые нужно выполнить с новой одеждой перед тем, как одеть

Перед тем, как носить новую одежду, желательно принять определенные меры предосторожности, чтобы избежать каких-либо возможных проблем. UAportal делится пятью важными шагами, которые следует выполнить.

1. Стирка

Не рекомендуется сразу одевать только что приобретенные платья и рубашки без предварительной стирки. Это связано с тем, что эти вещи могут содержать аллергенные частицы, которые могли накопиться во время производства или транспортировки, что может вызвать раздражение кожи. Поэтому стирка новой одежды перед ношением имеет немаловажное значение.

2. Тест на цвет

Опытные домохозяйки советуют провести тест на цвет на небольшом участке ткани. Для этого намочите часть материала и накройте белой тканью. Аккуратно потрите участок, чтобы проверить, не переносится ли цвет с одежды. Этот простой тест поможет определить, склонна ли ткань к покраске.

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3. Правильное использование моющих средств

Для стирки новой одежды важно придерживаться правильных инструкций по использованию стиральных средств. Вместо того чтобы лить моющее средство непосредственно на ткань, для достижения оптимального результата желательно использовать специальный отсек в стиральной машине. Если такого отсека нет, рекомендуется растворить средство в воде, прежде чем заливать его в стиральную машину.

4. Учитывайте тип ткани

Перед тем, как бросить новое платье или брюки в стиральную машину, важно определить тип ткани, из которой они изготовлены. Различные ткани требуют специфических режимов стирки, чтобы обеспечить их долговечность и сохранить внешний вид. Игнорирование этого правила может привести к повреждению новой одежды.

5. Правильная сушка

Когда дело доходит до сушки новой одежды, желательно сушить ее в затененных местах на открытом воздухе. Если сушка на открытом воздухе невозможна, достаточно хорошо проветриваемое помещение. Это предотвращает чрезмерное влияние прямых солнечных лучей и помогает сохранить качество ткани.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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