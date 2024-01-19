5 эффективных домашних пятновыводителей

Бороться с пятнами на одежде может быть достаточно сложно. Если вы или ваши дети запачкали одежду, простого протирания тряпкой с водой не всегда может быть достаточно. UAportal рассказал о нескольких домашних средствах, которые помогут эффективно бороться с этими устойчивыми пятнами.

Соль

Соль – хорошо известный абсорбент, который может помочь в борьбе с разными пятнами, в том числе со следами уличной грязи. Насыпьте большое количество соли на загрязненный участок и оставьте на несколько минут.

Аккуратно потрите пятно влажной тряпкой или щеткой. После этого тщательно промойте прохладной водой.

Уксус

Уксус – отличное средство для удаления даже самых стойких пятен. Смешайте шесть столовых ложек уксуса с литром воды и замочите в этом растворе загрязненную одежду примерно на 30 минут. После этого тщательно прополощите вещь.

Пищевая сода

Смешайте пищевую соду со стружкой хозяйственного мыла, солью и уксусом, чтобы создать мощную смесь для выведения пятен. Тщательно перемешайте эти ингредиенты до образования пастообразной консистенции.

Нанесите смесь на грязное пятно, осторожно втирая его. Оставьте на 10 минут, а затем постирайте вещь в обычном режиме.

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Крахмал

Для особо устойчивых пятен попробуйте использовать крахмал вместе со скипидаром и нашатырным спиртом. Начните с нанесения скипидара и нашатырного спирта прямо на пятно и оставьте их на несколько минут.

Затем приготовьте смесь крахмала и воды, чтобы образовалась паста. Нанесите на пятно и оставьте приблизительно на 15 минут, затем стирайте изделие в обычном режиме.

Марганец

Марганец может эффективно помочь в удалении въедающихся пятен грязи. Смешайте кусочек хозяйственного мыла с небольшим количеством марганца и нанесите смесь прямо на пятно. Оставьте на ночь, чтобы дать раствору подействовать, а на следующий день приступайте к стирке.

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