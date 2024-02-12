5 эффективных способов произвести положительное впечатление на собеседника

Овладение искусством невербальной коммуникации и использование ключевых приемов поможет произвести благоприятное впечатление на собеседника. UAportal подготовил 5 советов, с которыми вам будет легче завоевать расположение других.

Искренняя улыбка

Искренняя улыбка – убедительный инструмент. Когда вы искренне улыбаетесь, все ваше лицо, особенно область вокруг глаз, должно излучать тепло. Найдите минутку, чтобы понаблюдать за своим отображением во время этого процесса.

Язык тела

Открытая вне тела играет немаловажную роль в выражении вашей заинтересованности. Убедитесь, что ваше тело обращено к собеседнику, а руки и ноги не скрещены. Создать открытую и дружескую атмосферу можно, расправив плечи и поставив ноги собеседнику.

Наклонитесь к собеседнику

Во время разговора наклонитесь к собеседнику, чтобы продемонстрировать свое внимание и заинтересованность в его словах. Этот жест демонстрирует ваше искреннее внимание к точке зрения и эмоциям собеседника, укрепляя связь взаимопонимания.

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Прикосновения

Физическое прикосновение имеет огромное значение в невербальной коммуникации. Рукопожатие, например, является основой исходного физического контакта и приветствия в обществе. Оно должно быть крепким, но дружественным, поскольку оно задает тон для установления взаимного взаимопонимания.

Зрительный контакт

Поддерживать зрительный контакт очень важно, но следует смотреть не слишком пристально. Вместо этого переключите внимание на изучение лица собеседника и определение сигналов, которые он излучает невербально. Зрительный контакт свидетельствует о близости и теплоте, помогая установить дружескую и открытую атмосферу во время разговора.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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