5 элементов интерьера, которые создают проблемы при уборке

Поддержание чистоты и уюта в доме может быть постоянной сложностью даже для тех, кто любит порядок. Однако с помощью продуманного дизайна интерьера вы можете сэкономить время и усилия, сохраняя при этом идеальную чистоту в доме.

Избегая определенных элементов в интерьере, процесс уборки становится намного проще. UAportal рассказывает о пяти особенностях интерьера, которые могут превратить уборку в сложную задачу, а также о том, как их устранить.

1. Обычная кухонная мойка против каменной

Обычная мойка из нержавеющей стали требует особого внимания. Она накапливает грязь в соединениях, что требует частой чистки для удаления пятен от еды. Вместо этого подумайте о том, чтобы установить на кухне каменную мойку. Она не только эстетически привлекательна, но и легче чистится.

2. Мозаика на стенах против плитки

Мозаика может излучать ауру роскоши и элегантности, но она также сложна в уходе. Швы между мозаичными плитками часто накапливают жир, требующий регулярной и тщательной уборки. Чтобы упростить процедуру чистки, выбирайте традиционную плитку.

3. Обеденный стол из белого дерева

Хотя белые столы придают вашей кухне стильный вид, они могут создавать трудности с уборкой. Чашки и их содержимое склонны оставлять на белых поверхностях круги и стойкие пятна, для эффективного удаления которых требуются агрессивные химические средства, что приводит к вреду мебели. Следует рассмотреть альтернативные варианты цвета для вашего обеденного стола.

Читайте также: Как дешево и качественно поклеить обои: пять действенных рекомендаций

4. Остерегайтесь темных ковров

Вопреки расхожему мнению, черные ковры – не лучший выбор, особенно в семьях с детьми и домашними животными. Темный цвет ковра имеет склонность выделять светлые частицы пыли, шерсть животных, нити и другой мусор, что требует более частой уборки. Если вы хотите минимизировать нагрузку по уборке, более практичным выбором может стать ковер более светлого цвета.

5. Упрощение ухода за душевой кабиной

Очистка остекленной душевой кабины может быть хлопотным и часто бесполезным делом. После каждого использования на стеклянных поверхностях остаются разводы. Чтобы избавить себя от этих постоянных хлопот, рассмотрите альтернативные варианты, такие как открытые душевые кабины или установка алюминиевых перегородок.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !