5 фактов о мировом океане, свидетельствующих, что мы мало о нем знаем

Несмотря на долгую историю исследования человечеством мира, существуют огромные территории, остающиеся практически неисследованными. Глубины мирового океана, в частности, хранят бесчисленное количество тайн, которые еще предстоит раскрыть. Когда мы продолжаем углубляться в эти таинственные просторы, становится очевидным, как мало мы знаем о них на самом деле. UAportal подготовил факты, которые больше рассказывают о мировом океане.

1. Удивительно, но на поверхность Луны ступало большее количество людей, чем путешествовало к глубочайшей точке мирового океана, известной как Бездна Челленджера. Фактически это соотношение составляет впечатляющие 4:1. Лишь три человека успешно достигли глубин Марианской впадины, тогда как на поверхности Луны побывало двенадцать человек.

2. Глубины бездны Челленджер погружаются на ошеломляющие одиннадцать километров под поверхность океана. Чтобы представить это в перспективе, если бы мы поместили высокую гору на Земле, Эверест, в эту глубокую траншею, ей все равно понадобилось бы еще два километра земли.

3. Несмотря на достигнутый прогресс, изучение фауны океана остается крайне неполным. По оценкам ученых, в океанских глубинах обитает около 700 000 видов, но признается, что это лишь поверхностная цифра. Удивительно, но только часть этих видов была точно идентифицирована, оставляя большинство океанической жизни окутанной тайной.

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4. Медузы хранят тайну, вызывающую представление о вечной жизни. Привлекает внимание вид Turritopsis dohrnii, достигший подобия бессмертия. После достижения зрелого возраста эта медуза способна возвращаться на более раннюю стадию развития и фактически перезапускать свой жизненный цикл. Если не будет угрозы хищников, эти существа могут существовать бесконечно долго.

5. Удивительно, но исследование глубин мирового океана представляет большие вызовы, чем раскрытие тайн других планет. Увлекательно, что человечество может похвастаться большими знаниями о таких небесных телах, как Марс и Луна, благодаря космическим экспедициям. Проиллюстрированные затейливо детализированными картами, мы обладаем огромным количеством информации об этих внеземных землях, в то время как наше понимание океанского дна бледнеет по сравнению с ними.

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