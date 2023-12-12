5 интересных фактов о казачестве: Чем занимались наши предки

UAportal подготовил 5 интересных фактов о казачестве. Узнайте, какие интересные обычаи и традиции были в те времена.

1. "Оселедец"

В казацкой культуре "оселедец" имел большое значение. Казаки, успешно прошедшие все испытания и доказавшие свое достоинство, получали привилегию носить этот символ. Они верили, что "оселедец" дарит им проход в рай, спасая их души от ада. Казаки твердо верили, что если они погибнут в бою, Бог спасет их, взявшись за их чубы, провожая на небо.

2. Открытое гостеприимство

Казацкие шалаши были известны своим гостеприимством и открытостью. Путешественники или прохожие могли зайти к ним и найти убежище даже при отсутствии хозяина. Однако эти отношения регулировались строгим правилом: ничего нельзя было выносить или выносить из "шалаша" ни при каких обстоятельствах. Нарушение этого правила влекло за собой неизбежные наказания.

3. Правление "кашевара"

В начале Сечи главным Гетманом был "кашевар", то есть повар. Недаром и название было Кошевой Атаман. Кошевых атаманов до середины XVII века часто называли гетманами.

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4. Пионеры антикоррупционных усилий

Известная "Конституция Филиппа Орлика", принятая в 1710 году, заложила основы антикоррупционного законодательства, до сих пор влияющего на украинское управление. Конституция имела целью предотвратить узурпацию власти, подчеркивая избрание военной старшины путем свободного голосования и запрещая гетману несправедливо присваивать общественные активы или распределять государственное имущество между привилегированными лицами.

5. Трезвая армия

Поддержание дисциплины и ясного ума было для казаков решающим во время военных кампаний. Употребление алкоголя при исполнении служебных обязанностей было строго запрещено и приравнивалось к государственной измене. Нарушение этого правила могло привести к суровым наказаниям, вплоть до смертной казни.

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