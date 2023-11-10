5 интересных фактов об украинском языке

Украинский язык – это очень красивый и благозвучный язык, занимающий свое уникальное место в международном лингвистическом пространстве. UAportal рассказывает о пяти интересных фактах, которые показывают очарование и неповторимость украинского языка.

1. Современный украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов

Украинский язык может похвастаться поразительным лексиконом, который насчитывает около 256 тысяч слов. Действительно, значительное количество. Для сравнения, повседневное общение часто требует всего 2-3 тысячи слов. Интересно, что Национальная академия наук Украины даже предполагает, что эта цифра не является окончательной, оставляя место для того, что украинский язык может содержать до миллиона слов.

2. В украинском языке существительное имеет 7 падежей

Имея семь склонений существительных, украинский язык отличается от других восточнославянских языков, обычно имеющих шесть падежей. Кличный падеж употребляется при обращении к лицам или даже неодушевленным существам, что делает его отличительной чертой украинского языка.

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3. Украинский язык имеет большое количество синонимов

Словари свидетельствуют о существовании более 10 000 синонимов, что говорит о способности речи к постоянному развитию и открытиям. Люди продолжают искать новые грани и нюансы, углубляясь в понимание предметов и явлений. Слово "бити" может похвастаться 45 синонимами, в то время как "хуртовина" имеет почти 40 синонимов.

4. Чаще всего в украинском языке употребляют букву "п"

Из всех букв "п" в украинском языке является заметным лидером, от которого образуется огромное количество слов. И наоборот, наименее употребительна буква "ф", что свидетельствует о том, что большинство слов, которые начинаются на эту букву, являются заимствованиями, что пришли в украинский язык из других языков.

5. На лексическом уровне ближе к украинскому – белорусский язык

Что касается сходства на лексическом уровне, то украинский язык имеет тесную связь с белорусским языком, в частности, в словарном запасе зафиксировано 84% совпадений. На втором месте – польский язык, имеющий 70% общей лексики, за ним следует чешский с 68%.

Русский язык совпадает с украинским на уровне 62% лексики. Тем не менее, важно помнить, что языки отличаются друг от друга своими фонетическими, морфологическими и лексическими характеристиками. Уникальные аспекты могут также лежать во фразеологии и правописании.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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