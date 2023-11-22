5 интересных фактов об украинском языке

Украинский язык занимает особое место среди любителей лингвистики, его часто называют одним из самых красивых языков в мире. UAportal подготовил интересные факты о языке украинцев.

Читайте также: Кинолокации Украины, которые стали любимыми известным украинским актерам

Украинский язык может похвастаться примерно 256 тысячами слов, каждое из которых вносит свой вклад в его богатство и разнообразие.

Проследить точное происхождение украинского языка достаточно сложно из-за ограниченности письменных памятников. Одни ученые утверждают, что он возник вследствие распада древнерусского языка на украинский, русский и белорусский, другие утверждают, что украинский язык уходит своими корнями дохристианской эпохи, развившись из праславянского языка.

В 1933 году буква "ґ" временно была изъята из украинского правописания. Большевики считали, что его использование приближает украинский язык к западным языковым образцам и отдаляет его от русского. Благодаря попыткам таких деятелей, как Максим Рыльский и Павел Тычина восстановили эту букву, она была возвращена в алфавит в 1990 году.

На протяжении истории было сделано много попыток подавить украинский язык, что часто приводило к его запрету. По оценкам, украинский язык испытал около 134 задокументированных случаев попыток запрета. Несмотря на четыре столетия репрессий и языкового геноцида, украинский язык выстоял. Среди известных попыток запрещения украинского языка был Валуевский циркуляр, направленный на русификацию украинского населения.

Интересной особенностью украинского языка является разнообразие его диалектов, уникальных для каждого региона. Изучение литературной нормы украинского языка имеет большое значение, однако сохранение и признание самобытности отдельных диалектов остается очень важным.

Напомним, мы рассказали о мистических городах Украины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!