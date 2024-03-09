5 креативных способов использования кондиционера для волос

Есть случаи, когда у вас появляется кондиционер для волос, который вам не подходит. UAportal рассказал, что вместо того чтобы выбрасывать его, есть несколько альтернативных способов использования в быту.

Ополаскиватель для белья

Кондиционер для волос может служить заменителем бельевого кондиционера. Просто добавьте его во время стирки или используйте в качестве последнего полоскания для шерстяных и хлопковых вещей. Вы будете приятно удивлены дополнительной мягкостью и отличным ароматом, который он придает.

Альтернатива крему для обуви

Превратите неиспользованный кондиционер для волос в эффективное средство для чистки обуви. Нанесите небольшое количество на поверхность с помощью губки, затем равномерно распределите его.

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Средство, которое поможет снять кольцо с пальца

Если вам не удается снять кольцо, на помощь может прийти кондиционер для волос. Нанесите небольшое количество на палец. Благодаря своим смазочным свойствам кондиционер поможет ей соскользнуть с пальца, не нанося дискомфорта и не нанося вреда.

Предотвращение появления ржавчины

Жесткая вода часто приводит к появлению пятен ржавчины на сантехнике. Чтобы предотвратить ее появление, смажьте места соединений кондиционером для волос. Он будет действовать как водоотталкивающая смазка, защищая от образования ржавчины и поддерживая сантехнику в лучшем состоянии.

Масло для дверных петель

Назойливый скрип двери может быть источником дискомфорта. К счастью, кондиционер для волос может заменить машинную смазку. Просто нанесите небольшое количество средства на петли для плавного и бесшумного движения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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