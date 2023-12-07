5 кулинарных секретов, которые должна знать каждая хозяйка

Когда дело доходит до времяпрепровождения на кухне, многие из нас стараются поразить своими кулинарными произведениями. Однако мы стремимся упростить процесс приготовления пищи и найти решения для распространенных ошибок, которые могут возникнуть. UAportal рассматривает пять бесценных советов и подсказок, которые пригодятся любому домашнему кулинару.

1. Уменьшение жирности супов

Все мы сталкивались с жирными супами, не оправдывающими наших ожиданий. Особенно когда готовим супы на основе зажарки. Но есть простое решение. Положите в кастрюлю кусочек льда, завернутый в салфетку, на короткое время. Жир прилипнет к салфетке, сделав суп более легким и ароматным.

2. Легко чистящиеся вареные яйца.

Чистка вареных яиц не всегда легко. Попытайтесь добавить небольшое количество уксуса в кипящую воду. Это не повлияет на вкус, но поможет легче снять скорлупу.

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3. Упростите процесс натирки сыра

Натереть творог на терке может быть сложной задачей для многих. Чтобы упростить этот процесс, положите сыр в морозильную камеру на 5-7 минут, прежде чем натереть. Охлажденный сыр станет жестче и его будет легче натереть.

4. Нарезка лука без слез

Нарезка лука часто приводит к слезотечению и дискомфорту. К счастью, ваша морозильная камера может помочь. Положите лук в морозильную камеру на время перед тем, как нарезать.

5. Исправляем пересоленный суп

Случайно пересолили суп? Не беспокойтесь. Просто найдите небольшой кусок чистой хлопковой ткани, уложите внутрь обычный рис и надежно завяжите его. Опустите тканевый мешочек в суп и дайте рису вариться, пока он не впитает избыток соли.

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