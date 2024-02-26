5 лучших процессоров для игр: какой выбрать

В этой статье UAportal подготовил обзор 5 лучших процессоров для игр. Предоставив дополнительную информацию о каждом из них, чтобы помочь геймерам сделать оптимальный выбор в соответствии с их потребностями.

Intel Core i9-10900K

Первое место в топ-5 процессорах для игр занимает Intel Core i9-10900K. Благодаря 10 ядрам и 20 потокам этот процессор обеспечивает исключительную игровую производительность. Его базовая тактовая частота составляет 3,7 ГГц и может быть увеличена до 5,3 ГГц при помощи технологии Intel Turbo Boost Max 3.0.

AMD Ryzen 9 5900X

Второе место в топ-5 процессорах для игр занимает AMD Ryzen 9 5900X, предлагающий выдающуюся многопоточную производительность. Процессор имеет 12 ядер и 24 потока, работает на базовой тактовой частоте 3,7 ГГц, а благодаря возможностям разгона может достигать 4,8 ГГц.

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Intel Core i7-10700K

Третью позицию в топ-5 процессорах для игр занимает Intel Core i7-10700K. Имея 8 ядер и 16 потоков, этот процессор обеспечивает плавную многозадачность и отличную игровую производительность. Он работает на базовой тактовой частоте 3,8 ГГц и может разгоняться до 5,1 ГГц, предлагая производительность и эффективность для игровых энтузиастов.

Ryzen 7 5800X

Четвертым у топ-5 процессоров для игр является AMD Ryzen 7 5800X. Имея 8 ядер и 16 потоков, этот процессор представляет собой флагманскую модель от AMD. Он обладает базовой тактовой частотой 3,8 ГГц и может разгоняться до 4,7 ГГц, обеспечивая геймерам оптимальную производительность и энергоэффективность.

AMD Ryzen 5 5600X

Пятое место в топ-5 процессорах для игр занимает AMD Ryzen 5 5600X. Этот бюджетный выбор предлагает большую ценность своей ценой. Имея 6 ядер и 12 потоков, процессор работает на базовой тактовой частоте 3,7 ГГц и может достигать 4,6 ГГц с возможностью разгона.

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