5 мест в доме, которые требуют внимания: Где чаще всего забывают убирать

Поддержание чистоты дома имеет важное значение для здоровья и благополучия каждой семьи. Регулярно убирая, вы можете предотвратить появление неприятных запахов, роста плесени и накопления пыли, которая может вызвать аллергию.

Даже старательные домохозяйки могут не замечать определенные места, способствующие созданию негигиенической среды. UAportal рассказывает больше об этих местах.

1. Жалюзи

Жалюзи, широко используемые как в офисах, так и дома, увеличивают общий процент грязи. Металлические планки на жалюзи имеют тенденцию накапливать значительное количество пыли.

2. Резиновые прокладки в холодильниках

Мало кто задумывается о том, что в складках резиновых уплотнителей холодильников накапливаются крошки, частицы пищи, пыль и бактерии. Если присмотреться повнимательнее, можно обнаружить остатки пищи.

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3. Под мебелью

Пространство под диванами, комодами, шкафами и полками на маленьких ножках может быть буквально сокровищницей скрытых сюрпризов. Там могут накапливаться комки пыли, волоски, потерянные предметы, такие как банкноты или монеты, забытая одежда, даже резинки, которые вы потеряли много лет назад.

4. Поверхности дверей, окон и картинных рам.

Грязь, принесенная ветром и дождем, может легко попасть в щели наружных и внутренних дверей, а также оконных рам. Кроме повреждения резиновых уплотнителей и металлических элементов, эта грязь оказывает существенное влияние на общий вид этих поверхностей.

5. Швы между плитками

Пренебрежение швами между плиткой в ванных комнатах и кухнях может привести к неприглядному виду стен. Регулярное воздействие мыльной воды, капель масла и конденсата может привести к пожелтению швов со временем. В крайних случаях может появиться плесень, требующая тщательной очистки, иногда даже с помощью старой зубной щетки и специальных растворов.

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