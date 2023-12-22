5 признаков того, что человек имеет плохие намерения

Часто в жизни встречаются недоброжелательные люди. Они прекрасно манипулируют окружающими и делают это ради своих целей. Как правило, такие люди очень быстро входят в доверие, но важно прекращать с ними общение. UAportal рассказывает, как различить недоброжелательных людей.

1. Требовательное поведение

Сначала люди могут казаться действительно хорошими людьми, но очень скоро их манипулятивная природа становится очевидной. Они часто предъявляют к вам чрезмерные требования.

2. Чувство истощения

После общения с такими людьми вы чувствуете себя эмоционально истощенными. Ваша интуиция пытается сказать вам, что что-то не так. Настоящие связи делают вас приподнятыми, а не наоборот.

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3. Обманчивый взгляд и речь тела

Манипуляторы обладают особым способом смотреть другим в глаза, пытаясь установить доминирование. Будьте осторожны, если кто-то постоянно избегает разрыва зрительного контакта с вами, поскольку это может свидетельствовать о скрытых планах.

4. Унизительный юмор

Юмор используют как оружие, чтобы унизить вас. Под видом шуток люди говорят обидные вещи, а затем добавляют оскорбительную фразу "Я просто шучу". На самом деле их намерения далеки от добродушного поддразнивания.

5. Односторонние разговоры

Люди-манипуляторы стремятся монополизировать разговор, превращая его в монолог. Они умело диктуют направление дискуссии, не позволяя другим выразить собственные мнения или реплики.

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