5 продуктов, которые не стоит покупать в магазине

UAportal подготовил пять продуктов, от приобретения которых вам лучше воздержаться. Они не приносят никакой реальной пользы и являются пустой тратой денег.

Апельсиновый сок

Покупка апельсинового сока в магазине может оказаться не лучшим выбором. Они часто содержат большое количество сахара, вредных добавок и красителей, не обладая питательными свойствами. Если вы любите апельсиновый сок, рекомендуем делать его самостоятельно, чтобы получить более полезный для здоровья вариант.

Готовые салаты

Хотя это может показаться легким и удобным выбором, готовые салаты имеют несколько недостатков, которые следует учитывать. Они, как правило, имеют повышенную цену по сравнению со стоимостью отдельных ингредиентов. В то время как овощные салаты с масляными заправками могут быть более безопасным выбором, салаты с разными соусами могут оказать негативное влияние на ваше самочувствие.

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Фрукты и овощи в вакуумной упаковке

Покупка предварительно вымытых, очищенных, а иногда и отварных фруктов и овощей может показаться привлекательной. Однако важно обратить внимание на значительную разницу в цене. Например, за 200-300 г вареного картофеля вы можете заплатить столько же, сколько за 2 кг сырого картофеля.

Кофе 3-в-1

Хотя многим нравится вкус и удобство растворимого кофе 3-в-1, желательно подумать о том, следует ли регулярно употреблять этот напиток. Они часто содержат высокий уровень сахара. Предпочитая натуральный кофе и добавляя молоко со специями, вы можете улучшить вкус без ущерба для питательных веществ.

Тертый сыр

Хотя тертый сыр может показаться вариантом экономии времени, есть причины пересмотреть его приобретение. Во-первых, стоимость предварительно натертого, как правило, выше целого. Кроме того, качество может быть сомнительным, поскольку трудно определить, не содержит ли он просроченный или выветренный сыр, что может быть не заметно визуально.

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