5 продуктов, которые нельзя разогревать в микроволновке: Полезные советы

Микроволновые печи стали незаменимыми помощниками для многих семей, позволяя быстро и без лишних хлопот разогревать всевозможные блюда. UAportal рассказал, что важно помнить об определенных продуктах, которые нельзя разогревать в микроволновке, чтобы сохранить их питательную ценность и избежать потенциальной опасности.

Картофель

Когда дело доходит до разогрева картофеля, лучше использовать сковороду или духовку, чем микроволновку. Крахмал, содержащийся в картофеле, вступает в химическую реакцию с водой в микроволновке, вследствие чего блюдо теряет свои полезные свойства.

Яйца

Сырые яйца, приготовленные в микроволновке, могут взорваться. Чтобы предотвратить несчастные случаи, лучше приготовить яичницу или сварить их обычным способом.

Полуфабрикаты

Даже жарка полуфабрикатов может быть более полезна для здоровья, чем использование микроволновки. Микроволновка вызывает окисление животных жиров в колбасах, беконе и других подобных продуктах, что в конечном итоге приводит к повышению уровня холестерина.

Рис

Если вы разогреваете рис, убедитесь, что он был охлажден перед микроволновкой, поскольку любой неохлажденный рис может служить средой для размножения вредных бактерий.

Молочные продукты

Разогрев в микроволновке молочных или кисломолочных продуктов может привести к уничтожению содержащихся в них полезных бактерий, что снижает их питательную ценность. Таким образом, разогрев таких продуктов в микроволновке не приносит никакой пользы.