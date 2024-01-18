5 продуктов, которые помогут в уборке: Советы от опытных хозяек

Когда вы убираете и замечаете, что у вас закончились чистящие средства, не волнуйтесь. UAportal рассказал, что существует несколько продуктов, часто встречающихся на вашей кухне, и которые могут помочь вам справиться с устойчивыми пятнами и грязью.

Цитрусовые

Кожица цитрусовых часто используется хозяйками для создания натуральных чистящих средств. Лимоны, в частности, известны своими замечательными свойствами уничтожать плесень. Тем временем грейпфруты можно использовать для чистки ванночек, добавляя в них немного соли и натирая ими плитку.

Бананы

Хотя съедобная мякоть бананов используется как закуска, их кожура обладает удивительными чистящими свойствами. Кожаную обувь и мебель можно отполировать до блеска, натерев ее банановой шкуркой. Кроме того, высушенную шкурку можно измельчить и использовать как натуральное удобрение для комнатных растений.

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Кетчуп

Кетчуп, содержащий лимонную и уксусную кислоту, является эффективным чистящим средством для различных металлических поверхностей. Изделия из меди, смесители и кастрюли легко очистить с помощью кетчупа. Его природная кислотность помогает удалить налет и восстановить блеск.

Оливковое масло

Традиционные чистящие средства часто имеют неприятный запах и могут содержать потенциально вредные соединения. Используйте оливковое масло для безопасной и эффективной альтернативы.

Смешав ее с лимонным соком в соотношении 1:2 и нанеся ее на деревянную мебель, можно добиться хорошего блеска. Протрите излишки масла чистой сухой тряпкой, стараясь не оставлять жирных разводов.

Крахмал

Крахмал является веществом с высокой степенью поглощения, способным бороться с пятнами от жира. Это отличное средство для удаления пятен с одежды, ковров или обивки. Кроме того, крахмал действует как неабразивный очиститель, эффективно удаляющий пригоревшие остатки из сковородок, кастрюль и плит.

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