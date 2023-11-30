5 распространенных ошибок, которые могут повредить вашу стиральную машину
Домовладельцы часто считают, что только накипь на нагревательных элементах может повредить их стиральной машине. Однако существует несколько других ошибок, которые могут медленно привести к поломке прибора. UAportal рассказывает о них.
Неравномерное расположение
Многие стиральные машины имеют регулируемые ножки, чтобы приспособиться к неровностям пола. Если вы не выровняете машину правильно, это может привести к чрезмерной вибрации во время отжима и потенциальных неисправностей. Использование резиновых ковриков для поглощения вибраций – отличное решение.
Пренебрежение проверкой карманов
Это может показаться незначительным, но забвение проверить карманы перед началом стирки может привести к тому, что мелкие предметы выпадут и повлекут за собой проблемы. От засорения слива до более серьезных повреждений очень важно быть внимательным. Не забывайте о важности регулярного технического обслуживания, в частности очистки сливного фильтра.
Меры предосторожности при стирке
При стирке белья с косточками или таких вещей, как махровые полотенца, халаты или пуховики, желательно соблюдать меры предосторожности. Удаление косточек и использование мешков для стирки предотвращает потенциальные повреждения и уменьшает накопление ворса в машине.
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Перегрузка машины
Попытка постирать чрезмерное количество белья за один раз, чтобы сэкономить на моющих средствах и воде, непроизводительна и может нанести ущерб вашей машине. Вес замоченного белья может перенапрячь прибор, что приведет к сокращению срока службы. Для оптимальной работы и долговечности желательно соблюдать рекомендуемую норму загрузки.
Частое использование циклов быстрой стирки
Хотя циклы быстрой стирки удобны, важно ограничивать их использование. Частое использование этих циклов может привести к перенапряжению и сокращению срока службы прибора гораздо больше, чем накопление известкового налета на нагревательных элементах.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.
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