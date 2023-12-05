5 самых распространенных ошибок в использовании бытовой техники

Некоторые из наиболее распространенных бытовых приборов часто используются не по назначению, поскольку многие все еще пренебрегают рекомендациями, предоставляемыми вместе с этими приборами. UAportal рассказывает о пяти самых распространенных недоразумениях по использованию бытовой техники и предоставляет полезные советы для тех, кто только начинает ею пользоваться.

1. Блендер

При приготовлении вкусного смузи или коктейля с помощью блендера одна из самых распространенных ошибок заключается в порядке добавления ингредиентов. Чтобы добиться максимальной эффективности, важно добавлять ингредиенты в правильной последовательности. Начните с вливания жидкой основы в полосу, затем добавьте фрукты и, наконец, твердые ингредиенты, такие как лед. Следуя этому порядку, вы добьетесь лучших результатов смешения.

2. Кухонный комбайн

Использование кухонного комбайна становится еще более эффективным, соблюдая постепенность. Многие делают ошибку, добавляя все ингредиенты в чашу одновременно. Однако, вы можете улучшить результат, добавляя ингредиенты постепенно через специальное отверстие.

3. Холодильник

Часто не принимают во внимание тот факт, что разные полки в холодильнике предназначены для поддержания разной температуры. Очень важно учитывать индивидуальные особенности каждого продукта, хранящегося в холодильнике.

В однокамерных моделях холодная зона обычно находится под морозильной камерой, а в двухкамерных – у стены. Кроме того, важно избегать размещения скоропортящихся продуктов на дверце, поскольку они, как правило, являются самой теплой зоной холодильника.

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4. Пылесос

Распространенная ошибка при использовании пылесоса состоит в том, что для достижения оптимальной очистки всех поверхностей следует использовать максимальную мощность. Вместо этого рекомендуется регулировать уровень мощности в соответствии с поставленной задачей по уборке.

Для большинства задач достаточно средней мощности, независимо от того, убираете ли вы пол, мебель или даже ковры. Для чистки ковров с особо большим ворсом, требующих более глубокой очистки, используйте максимальную мощность.

5. Утюг

Используя утюг, важно помнить, что нельзя оставлять его с полным резервуаром для воды после использования. Если не слить остатки влаги, это может привести к накоплению известкового налета в отверстиях для подачи пара, что в конечном итоге приведет к засорению.

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