5 способов использования канцелярских резинок в быту

Канцелярские резинки часто можно найти дома в большом количестве, также их можно приобрести в разных местах, например, в аптеках или даже на базаре. UAportal рассказал, что эти предметы имеют несколько нетипичных применений, которые могут пригодиться в разных ситуациях.

1. Для окрашивания

Во время малярных работ кисти накапливают излишки краски, капающей на землю и пачкающей руки. Чтобы предотвратить это, простое решение – натянуть резинку на банку с краской и использовать ее для удаления излишков краски из кисти.

2. Для лака

Откручивание крышечек от бутылочек с лаком или упорно закрывающихся банок с вареньем может быть очень сложной задачей. К счастью, резинка может обеспечить требуемое сцепление, чтобы легко открыть эти контейнеры. Обернув ее вокруг проблемной крышки, вы получите требуемый рычаг для легкого откручивания.

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3. Для нарезки

При нарезании овощей или мяса часто возникает проблема, когда доска скользит по столу. Чтобы обеспечить стойкость, разместите резиновую ленту по краям. Это создаст трение между доской и поверхностью, обеспечивая надежность и стабильность для нарезки.

5. Для вешалок

Обмотайте края вешалки резиновыми лентами. Они действуют как стоперы, предотвращая соскальзывание одежды и уменьшая потребность в постоянном поднятии вещей с пола.

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