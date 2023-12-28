5 способов использования муки, которые могут удивить

Пшеничная мука обычно ассоциируется с выпечкой, но этот универсальный ингредиент предлагает больше, чем кажется на первый взгляд. UAportal подготовил 5 способов использования, которые могут удивить.

Нержавеющая сталь

Если вы хотите восстановить блеск посуды из нержавеющей стали или сантехники, мука может стать вашим секретным оружием. Используйте его как обычное чистящее средство, чтобы вернуть презентабельный вид поверхностям.

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Средство от муравьев

В теплое время года муравьи могут стать неприятностью как для владельцев домов, так и для садоводов. Чтобы отпугнуть этих крошечных злоумышленников, обратите внимание на их пути и посыпьте их мукой. Этот природный барьер может помочь предотвратить проникновение муравьев в ваши жилые помещения.

Замена сухого шампуня

Сухой шампунь – популярный выбор для быстрого ухода за волосами, но знали ли вы, что можете добиться подобного эффекта с помощью обычной пшеничной муки? Для этого нужно нанести небольшое количество муки на корни, а затем тщательно расчесать ее.

Омолаживающая маска для лица

Для омолаживающей маски для лица смешайте пшеничную муку с небольшим количеством куркумы и яичным белком. Эта домашняя смесь может иметь возобновляющий эффект на кожу, придавая ей свежесть и бодрость.

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