5 вещей, которые нельзя класть в стиральную машину: Советы для домохозяек

5 вещей, которые нельзя стирать в стиральной машине

Стиральная машина, несомненно, экономит время и позволяет нам сосредоточиться на более приятных делах, пока она работает. Однако важно отметить, что некоторые вещи лучше стирать вручную, чтобы избежать потенциальных повреждений. UAportal рассказал о пяти вещах, которые не стоит стирать в стиральной машине.

Купальники

Хотя купальники выдерживают тщательное полоскание в воде, настоятельно не рекомендуется бросать их в стиральную машину. Вибрация машины может привести к деформации ткани, что ухудшит внешний вид и долговечность изделия.

Галстуки

Многие галстуки изготовлены из тонких материалов, которые плохо переносят стирку в стиральной машине. Лучше стирать их вручную, чтобы обеспечить долговечность.

Кепки с козырьком

Хотя козырьки шляп кажутся крепкими, они могут легко повредиться под влиянием отжима в стиральной машине. Чтобы сохранить их форму, более безопасным вариантом будет ручная чистка.

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Шерсть или кашемир

Изделия из таких материалов не подходят для машинной стирки даже на деликатных режимах. Такие вещи лучше стирать вручную или доверить профессиональной химчистке во избежание случайного повреждения.

Одежда из натуральной кожи

Машинная стирка может оставить непривлекательные складки и пятна на деликатных кожаных материалах. Поэтому очень важно воздержаться от того, чтобы стирать кожаную одежду или обувь в стиральной машине. Вместо этого, чтобы сохранить целостность изделия, воспользуйтесь специальными методами чистки или профессиональной химчисткой.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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