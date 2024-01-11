5 вещей, которыми нельзя пользоваться сразу после покупки

Увлечение от приобретения новой одежды не вызывает сомнений. Хотя импульс одевать или использовать новые вещи сразу очень силен, важно соблюдать осторожность.

Не всеми вещами можно сразу наслаждаться после покупки. UAportal рассматривает пять вещей, от использования которых следует воздержаться.

1. Одежда

Какой бы соблазнительной ни была идея надеть новое платье на прогулку, важно сначала ее постирать. При производстве и транспортировке материал мог контактировать с аллергенными веществами. Кроме того, предыдущие покупатели, примерявшие платье, могли оставить на нем пот. Поэтому перед ношением новой одежды рекомендуется тщательная стирка.

2. Обувь

Новые туфли или кроссовки обычно обрабатывают хлоргексидином изнутри, чтобы предотвратить появление грибков или других проблем. Однако некоторые люди могли примерить обувь без носков, оставив на ней бактерии. Для обеспечения личной гигиены рекомендуется дезинфицировать внутреннюю часть новой обуви перед ношением.

3. Чайник

Выразительный запах, исходящий от новых бытовых приборов, таких как электрические чайники, может отталкивать. Чтобы устранить какой-либо специфический запах, рекомендуется вскипятить воду, не используя ее по назначению.

Добавление небольшого количества пищевой соды или лимонного сока может помочь нейтрализовать запах. Обязательно тщательно промойте чайник после этой начальной процедуры.

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4. Холодильник

Вместо того чтобы поспешно включать только что приобретенный холодильник, лучше набраться терпения. Дайте ему 8-10 часов, чтобы все жидкости в системе равномерно распределились. Так вы обеспечите оптимальную работу и долговечность прибора.

5. Полотенца

Чтобы избежать потенциальных раздражений кожи, необходимо обязательно стирать и сушить новые полотенца перед использованием. Стирка удаляет любые химические остатки, обеспечивая безрисковое и приятное использование полотенец при первом использовании.

Напомним, украинский дизайнер Андре Тан назвал модели одежды, которые нужно покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными. Эти вещи останутся актуальными длительное время.

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