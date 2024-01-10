6 полезных лайфхаков с крахмалом, которые вам нужно знать

Крахмал, обычно используемый как загуститель в кулинарии, обладает невероятными свойствами, выходящими за пределы кухни. UAportal рассказывает о шести интересных лайфхаках, предусматривающих использование крахмала.

1. Достижение блестящих стеклянных поверхностей

Сражаетесь с разводами на стеклянных поверхностях даже после использования дорогостоящих моющих средств? Избавьте себя от хлопот с повторной мойкой, просто добавив небольшое количество крахмала к моющему средству. Вы увидите, как разводы исчезнут.

2. Восстановите сияние серебра

Восстановите блеск серебряных украшений без особого труда. Приготовьте простой раствор, растворив крахмал в воде и замочите в этой жидкости серебряные вещи.

3. Устранение запаха обуви

Наполните обувь обилием крахмала и оставьте на несколько часов. Это поможет избавиться от неприятного запаха обуви.

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4. Удаление пятен из кожаной куртки

Пятна на кожаной куртке не дают вам покоя? Насыпьте немного крахмала на проблемное место и оставьте на несколько часов. Увидите, как пятно скоро исчезнет.

5. Восстановление деревянной мебели

Обновите внешний вид деревянной мебели с помощью простого, но эффективного средства. Сделайте пастообразную смесь из воды и крахмала, затем нанесите ее на мебель.

6. Борьба с проблемами жирных волос

Не хватает времени на полноценное мытье головы? Втирайте небольшое количество крахмала в корни кончиками пальцев и осторожно расчесывайте волосы, в результате ваши волосы перестанут выглядеть грязными.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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