6 способов привлечь удачу и счастье: Народные верования

В своем стремлении к большему счастью и успеху в жизни мы часто ищем способы улучшить свои обстоятельства и пригласить удачу в свою жизнь. UAportal рассказал о шести неожиданных вещах, которые, как считается, привлекают счастье.

Подкова

Подкова давно считается символом счастья и процветания. Ее происхождение можно проследить еще в Древней Руси, где люди твердо верили, что подвешивание подковы открытыми концами вверх над дверными проемами обеспечивает надежную защиту от бед и несчастий.

Сходство металлической подковы с рогами придавало ей дополнительную символическую силу, защищая дом от зла и негатива. Приняв эту традицию, вы можете стать счастливым.

Дракон

В европейском фольклоре драконы исторически ассоциируются со злом, их изображают в виде безжалостных и свирепых существ. Однако в китайской культуре драконы символизируют удачу, олицетворяя такие качества, как сила, мужество и доброжелательность.

Счастливые числа

Согласно принципам фэн-шуй, определенные числа имеют счастливое значение, а другие – нет. В Китае число "4" имеет неблагоприятный оттенок из-за сходства в произношении со словом "смерть". Соответственно комбинации с цифрой "4", такие, как 14, 34 и 74, считаются несчастливыми.

И напротив, считается, что такие числа, как 1, 6, 7, 8 и 9 приносят счастье. Число восемь, в частности, ассоциируется с финансовым процветанием. Некоторые считают, что использование этих благоприятных чисел, например "8" в адресе или номерном знаке автомобиля, может привлечь положительные материальные результаты.

Манэки-нэко

Манэки-нэко, фигурка кота с поднятой лапой, происходящей из Японии, распространилась в разных домах, кафе и магазинах. Считается, что она приносит удачу не только владельцу, но клиентам и гостям.

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Глаз пророка

В Турции существует поверье, что вызывающие захват объекты привлекают внимание злых сил. Чтобы защититься от них, люди часто носят с собой глаз из голубого стекла, известный как "Назар Бонкугу".

Произношение слов "назар дегмесин" усиливает защитное влияние этого талисмана от злых сил. Если его случайно разбить, считается, что этот глаз уже выполнил свое предназначение, защитив от беды.

Монеты

Монеты с давних времен символизировали богатство, процветание и даже счастье. Считалось, что металл сам по себе в силах защищать человека от несчастий и недоброжелательности. В Греции вкладывание монеты в рот умершего было ритуалом, который, по поверью, помогал успокоить его душу и отогнать злых духов.

Сегодня многие продолжают держать дома мешочек с монетами, веря, что их круглая форма служит защитным барьером от негатива, что в конечном итоге приводит к домашнему счастью и процветанию.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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