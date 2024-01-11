7 очевидных признаков внезапных морозов: Народные приметы

С наступлением зимы заморозки не редкость. Чтобы помочь вам предусмотреть возможные морозные ночи, UAportal подготовил семь очевидных признаков, на которые следует обратить внимание по народным приметам.

1. Тихий вечер

Когда погода остается безветренной и температура падает до +4 градуса, это свидетельствует о том, что ночью могут быть заморозки.

2. Ясное небо

Если днем небо ясно, а вечером становится очень холодно, будьте готовы к возможным морозам.

3. Лунное гало

Гало вокруг луны может служить надежным предупредительным знаком, свидетельствующим о приближающемся морозе.

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4. Красное пламя

Обратите внимание на источники тепла. Цвет пламени может дать представление о будущих погодных условиях ночью.

5. Сонный кот

Следите за котами. Если кошка не желает выходить на улицу после заката, это может быть инстинктивной реакцией на приближение холода.

6. Ворона прячет клюв

Внимательно следите за поведением местных ворон. Если ворона засовывает клюв под крыло, то это знак приближающихся морозов.

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