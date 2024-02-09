7 ошибок, делающих дизайн вашего дома дешевым и неинтересным

В погоне за хорошо продуманным дизайном жилья важно избегать определенных действий, которые могут мгновенно испортить ваш интерьер. UAportal рассказывает о семи распространенных ошибках, которые бессознательно допускают многие хозяйки, лишая свои дома стиля и элегантности.

1. Магниты на холодильнике

Мы часто видим магниты на холодильниках, вносящих хаос в любой интерьер. Чтобы устранить эту проблему, попросите дизайнеров установить специальную доску для магнитов во время ремонта.

2. Сувениры

Подобно ситуации с магнитами, размещение на стене ассортимента сувениров из разных стран может создать визуальный беспорядок. Ищите сувениры с общей архитектурной тематикой или приблизительным размером, чтобы обеспечить согласованность. Помните, что хорошо подобранная коллекция может добавить шарма, но сборная солянка свидетельствует только об отсутствии вкуса.

3. Гладильная доска

Оставлять гладильную доску на виду – распространенное заблуждение. Выделите для нее отдельное место, чтобы все было идеально организовано.

4. Беспорядок в прихожей

Прихожие, переполненные обувью, являются распространенной проблемой. Обязательно приобретите стойку для обуви, а также выделите для нее подходящее место, чтобы поддерживать порядок в вашем доме. Также важно хоронить сезонную обувь, когда она не используется.

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5. Оборудование для тренировок

Выделите специальное место для тренажеров, чтобы они не отвлекали внимание в вашем доме. Если пространство ограничено, рассмотрите альтернативные варианты, чтобы избежать перенасыщенности пространства.

6. Полотенца для ванной комнаты

Планируя дизайн ванной комнаты, не забудьте подумать о полотенцах. Заменяйте цветные полотенца монохромными, создавая элегантный и однородный вид.

7. Скрывайте масло и специи на кухне

Чтобы поддерживать чистый эстетический вид на кухне, лучше хранить масло и специи в скрытых местах. Купите привлекательные контейнеры, чтобы незаметно хранить эти продукты. Если позволяет место, выделите на кухне отдельную панель для хранения.

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