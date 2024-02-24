7 предметов быта, приносящих несчастье: народные приметы
UAportal подготовил список предметов, которые не только загромождают наши дома, но и притягивают к себе несчастье. Эти предметы, согласно народной мудрости, считаются магнитами для неудач как в личной, так и профессиональной сферах жизни.
Генеральная уборка не должна ограничиваться только большими празднованиями, и рекомендуется проводить ее каждые несколько месяцев, чтобы очиститься от неудач. Таким образом, можно быстро распрощаться с вещами, которые могут нести неприятности.
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Вот перечень вещей, которые должны быть выброшены из нашей жизни, если мы действительно стремимся к гармоничному существованию.
- Битая посуда.
- Календари прошлых лет.
- Мелочи, такие как обертки и бумажки.
- Одежда или обувь, которой не пользуются.
- Неработающие часы, которые тикают без причины.
- Увядшие цветы.
Но почему эти предметы? Они имеют тенденцию накапливаться среди людей, безотчетно привязанных к ностальгии по прошлым дням. В погоне за счастьем и богатством воспользуйтесь этим советом с умом и освободите своих родных от несчастья. Отпуская реликвии, которые сдерживают нас, мы расчищаем путь для благоприятной энергии.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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