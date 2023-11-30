7 способов использования уксуса, о которых вы не знали

Уксус – это не просто чистящее средство; он имеет множество удивительных применений, которые часто остаются без внимания. UAportal рассказывает о семи лучших альтернативных способах его использования, о которых многие могут не знать.

1. Защита сада

Избегайте нежелательных визитов кошек в ваш сад, используя уксус. Разделайте уксусом участки вокруг клумб и грядок. Аромат отпугивает кошек, заставляя их искать альтернативные места для удовлетворения своих потребностей.

2. Попрощайтесь с икотой

Положите конец постоянной икоте, попробовав это средство. Растворите чайную ложку яблочного уксуса в стакане воды и выпейте. Хотя эффективность может быть разной, но стоит попробовать.

3. Растворитель клея

Освободитесь от липкости, обратившись за помощью к уксусу. Когда вы пытаетесь выдавить клей из тюбика или по ошибке склеившие предметы, возьмите уксус. Его мощные свойства мгновенно растворяют клей.

4. Природное дезинфицирующее средство

Убедитесь, что свежие фрукты и овощи не содержат вредных бактерий и пестицидов. Смешайте три стакана воды с одним стаканом уксуса в распылителе, сбрызните продукты и продезинфицируйте их эффективно. Затем ополосните водой.

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5. Попрощайтесь с пятнами

Когда традиционные методы не помогают вывести стойкие пятна на ковре, воспользуйтесь раствором уксуса и воды. Распылите смесь на пятно, дайте ему подействовать, а затем почистите поверхность.

6. Продлите свежесть цветам

Часто букет нуждается в дополнительной помощи, чтобы сохранить его жизнеспособность. Чтобы продлить жизнь срезанным цветам, добавьте в теплую воду в весе каплю уксуса и половину столовой ложки сахара.

7. Мытье окон

Откажитесь от дорогих и токсичных средств для мытья окон и воспользуйтесь уксусом. Создайте простой, но эффективный раствор, смешав две столовых ложки уксуса с 3,5 литра воды. Перелейте смесь в распылитель, обильно нанесите на окна, затем тщательно вымойте.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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