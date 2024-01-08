9 народных поверий о постельном белье: Что нужно знать

Постельное белье и сон давно связаны с разными предрассудками и верованиями. От предсказания гостей и приятных новостей до символики финансовой прибыли или поиска любви – вот девять народных поверий о постельных принадлежностях, которые подготовил UAportal.

1. Белье, высушенное ветром

По народным поверьям, если свежевыстиранное постельное белье сушат на улице, а ветер развеивает его, то это является признаком частых гостей или радостных новостей в доме.

2. Пуговица в мешке с постельным бельем

В некоторых традициях нахождение пуговицы в мешке при покупке нового постельного белья считается признаком того, что в скором времени вы встретите своего спутника жизни. Для семей эта находка сулит потенциальное пополнение в семье или долгожданные финансовые поступления.

3. Постельное белье с небольшими дефектами или затяжками

Считается, что наличие небольших дефектов или затяжек на только что приобретенном постельном белье означает будущие материальные удовольствия и маленькие моменты счастья.

4. Муравей во время смены постельного белья

Считается, что обнаружение муравья на кровати при смене белья символизирует быстрый переезд в новый дом или предстоящее долгое путешествие.

5. Простыни или подушки падают на пол

Если простыни или подушки соскальзывают с кровати и падают на пол, это считается плохой приметой, указывающей на возможность будущих проблем или разногласий с партнером.

6. Паутина на кровати

Неожиданно встретить паутину на своей кровати считается признаком удачи и успеха в делах, которые находятся на стадии планирования. Этот символ указывает на то, что путь впереди ясен и ведет к процветанию, мотивируя людей уверенно идти к своей цели.

7. Маленькие цветные пятна на белье

Считается, что заметить небольшие цветные пятна после стирки постельного белья предвещает яркие и интересные события в жизни. Это поверье намекает на неожиданный приход приятных сюрпризов и возможностей, которые привнесут в повседневное существование азарт и яркость.

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8. Спутанное постельное белье после стирки

Если постельное белье после стирки запутывается, считается, что это означает потенциальные трудности или неразбериху в отношениях с близкими людьми.

9. Пятна от еды или напитков на постельном белье

Случайное загрязнение постельного белья пятнами от еды или напитков считается сигналом о приближении экстравагантного и праздничного застолья. Это поверье говорит о том, что нас ждет щедрое праздничное угощение или радостное событие, побуждающее людей готовиться к прекрасному и снисходительному отдыху.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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