Альтернатива дорогостоящих химических средств: Как использовать соль во время уборки

Соль не только используется в промышленных процессах, таких как производство соды и химикатов, она также оказывается невероятно универсальной в различных домашних уборочных задачах.

Используя соль, вы можете упростить свою рутину уборки, не полагаясь на дорогостоящую бытовую химию. UAportal подготовил четыре неожиданных способа использования соли в уборке.

1. Прочистка канализации

В отчаянные моменты, когда вы сталкиваетесь со стойким засорением, обычная поваренная соль может прийти на помощь, когда специализированные средства для прочистки труб нигде не найти. Создайте мощный раствор, смешав один стакан пищевой соды с четвертью стакана соли.

Тщательно перемешайте эти два ингредиента, прежде чем залить смесь в проблемный слив. После этого влейте в трубу полстакана высококонцентрированного уксуса и оставьте примерно на 30 минут. В заключение залейте в канализацию большое количество кипятка, чтобы эффективно смыть засор.

2. Устранение запаха обуви

Надоело бороться со стойким запахом в обуви? Простая соль может оказаться эффективным средством. Положите небольшие пакетики с солью внутрь обуви и оставьте на три-четыре часа. Соль эффективно поглотит неприятные запахи.

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3. Борьба с винными пятнами

Когда на вашей скатерти или одежде появляются пятна от вина, не беспокойтесь – соль поможет. Начните с посыпания соли непосредственно на загрязненный участок. Оставьте ткань в холодной воде примерно на 30 минут, затем постирайте ее с хозяйственным мылом, как обычно. Для больших пятен обильно засыпьте пораженный участок солью и оставьте его на семь-восемь часов. После этого встряхните соль и продолжайте стирку.

4. Обезжиривание плиты

Отмывание стойкого жира и копоти из плиты может быть трудной задачей. Однако соль может значительно облегчить работу. Просто посыпьте солью грязную поверхность плиты. Соль действует как абсорбент, впитывая любые устаревшие масла и жидкости. Это растворяет стойкие пятна, позволяя легко удалить их во время последующей чистки.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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