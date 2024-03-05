Apple представила новый MacBook Air с чипом M3: что известно о новинке и сколько стоит

Apple представила обновленную версию своего ноутбука MacBook Air. Сохраняя элегантный дизайн предыдущей модели, новый MacBook доступен в двух версиях с диагональю дисплея 13 и 15 дюймов. UAportal рассказал, что главной особенностью этой версии является новый чип M3, обеспечивающий исключительную производительность.

Чип M3 выводит новый MacBook Air на уровень, недоступный его предшественникам. Кроме того, Apple интегрировала в новый MacBook Air механизм декодирования AV1, обеспечивающий более эффективное и качественное воспроизведение видео с популярных потоковых сервисов.

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Новый MacBook Air не только удивляет своей вычислительной мощностью, но и расширяет возможности подключения. Поддержка Wi-Fi 6E гарантирует быстрое и надежное подключение к Интернету, что позволяет пользователям беспрепятственно оставаться на связи.

Кроме того, Apple сосредоточилась на улучшении качества аудио и видеозвонков на MacBook Air, включив микрофон с режимами изоляции голоса и широкого спектра. Эти функции направлены на повышение четкости звука во время вызова для улучшения коммуникации.

Что касается цены и доступности, то фанаты Apple с нетерпением ждут нового MacBook Air. Устройство уже доступно для предварительного заказа на официальном сайте по стартовой цене $1099. Что касается индивидуального стиля, покупатели могут выбрать один из нескольких цветовых вариантов, среди которых Midnight, Starlight, Space Gray и Silver.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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