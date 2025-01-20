Ароматные пампушки с чесноком: рецепт украинского блюда
Украинские пампушки.
Ароматные, румяные и с чесноком и зеленью - они будут дразнить вас и всю семью, пока вы их не съедите.
А вот и рецепт:
150г молока
150г воды
24 г свежих дрожжей (8 если сухие)
70г сахара
100г муки
1 яйцо
400-430г муки
5г соли
40 г масла или теплого сливочного масла
зелень, чеснок
1 желток на помазку!
Масло для рук и формы
Смешиваем воду и молоко и немного подогреваем – но очень важно, чтобы температура была не выше 38 градусов, добавляем сахар, дрожжи и часть муки, перемешиваем и даем подойти минут 20, накрыв полотенцем.
Часто я ставлю прямо в выключенную теплую духовку – тесто должно подходить в теплом месте.
- далее добавляю яйцо и другую часть муки, вымешиваю тесто и даю ему подойти (снова в теплом месте)
- в тесто вмешиваю растительное масло, делю тесто на кусочки примерно по 60г, формирую из них шарики и кладу в смазанную также маслом форму и снова ставлю подойти в теплое место – это минут 30-45.
- желток немного разбавляю водой, добавляю щепотку сахара и хорошо смазываю подошедшие верх пончика.
- выпекаю 25-30 минут при температуре 185 градусов до румяности!
- сразу горячими смазываю нарезанной зеленой с чесноком, маслом, щепоткой соли и ложкой воды
Даю остыть и потом уже пробуем! Вы ведь тоже их обожаете?
Приятного аппетита.