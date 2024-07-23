Астрологические лидеры: топ-директоров по знакам зодиака

Когда человек добивается успеха и занимает определенное положение, его биографию придирчиво изучают со многих сторон, в том числе и со стороны астрологии. Недавно был проанализирован список лучших генеральных директоров в 2024 году и результат оказался достаточно интересным.

Исследователи, проверившие публичные профили и биографии компаний, обнаружили, что в этом списке лидеров доминируют три знака зодиака. Об этом говорится в материале издания New York Post .

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Лев

Оказалось, что представители этого знака зодиака составляют львиную долю генеральных директоров. Астрологи говорят, что этот знак ассоциируется с королевскими властями, он свидетельствует о том, что Лев станет лицом и лидером компании. Не редко эти люди – фронтмены, главные герои, шоу-пони и дети-звезды. Примеры генеральных директоров включают Уоррена Баффета, Сатью Наделлу из Microsoft и Теда Сарандоса, царящего над противоречивым королевством Netflix.

Рыбы

Этот знак зодиака также пользуется высокой популярностью среди генеральных директоров. По словам специалистов, Рыбами руководит Нептун, планета грез, иллюзий и коллективного бессознательного. Это свидетельствует о том, что они более искусны, чем большинство, в вере в невозможное, инвестировании в неопределенное, касании непознанного и управлении интуицией. К известным руководителям Рыб относятся Джейми Даймон из JPMorgan Chase, Марк Лешиер из Phillips 66 и Майкл С. Делл из Dell Technologies.

Телец

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 10% генеральных директоров принадлежат к знаку Тельца. Они обычно упорно трудятся, хорошо живут, противостоят компромиссам и требуют качества. Как лидеры, они склонны к упрямым/неумолимым и могут быстро перейти к территории состоятельных диктаторов. Среди известных главных исполнительных директоров – Тим Дэви, генеральный директор BBC, и Марк Цукерберг из Meta.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали о знаках зодиаков, лучших в постели.

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