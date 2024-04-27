Белое золото: преимущества и недостатки материала для ювелирных украшений

Украшения из белого золота – это вневременный и элегантный выбор для разных случаев, но у них также есть свои недостатки. UAportal рассказывает поподробнее.

Плюсы

Изысканность. Белое золото считается вневременной и изящным металлом, что делает его популярным выбором для ювелирных украшений. Его блестящая поверхность придает ему роскошную привлекательность, идеально подходит для особых случаев и повседневной носки.

Универсальность. Белое золото легко сочетается с широким спектром драгоценных камней, что делает его универсальным выбором для ювелирных украшений. Будь то бриллианты, сапфиры или изумруды, материал может дополнить и подчеркнуть красоту любого камня, открывая безграничные возможности для дизайна.

Читайте также: Стоит ли покупать украшения из белого золота: преимущества и недостатки металла

Гипоаллергенные свойства. Часто легированное такими металлами, как никель или палладий, белое золото может быть идеальным вариантом для людей с повышенной чувствительностью к металлам. Оно является гипоаллергенной альтернативой традиционному золоту.

Минусы

Обслуживание родиевого покрытия. Со временем родиевое покрытие на ювелирных изделиях из белого золота может стираться, что требует периодического повторного покрытия для сохранения его яркого цвета.

Склонность к изменению цвета. Без должного ухода белое золото со временем может обесцвечиваться, приобретая желтоватый оттенок из-за воздействия масел, лосьонов и химических веществ при повседневной носке. Для восстановления первоначального вида может потребоваться профессиональная чистка.

Более дорогой вариант. Белое золото, как правило, дороже желтого, поскольку оно часто содержит высшую пробу и сплавы, такие как палладий. Стоимость материала может являться важным фактором для тех, кто работает в рамках установленного бюджета на приобретение ювелирных украшений.

Также специалисты показали, какие джинсы будут хитом нынешней весной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!