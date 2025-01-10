Бендерики с мясом: когда уж хочется нормальной еды
После праздников хочется уже нормальной еды! Без салатов.
Поэтому ловите рецепт бендериков от меня.
Ингредиенты:
- Яйца 1 шт
- 1/2 ч л сахара
- Щепотка соли
- Мука 50 г
- Масло 5 мл
- Молоко 125 мл
- Фарш куриный 200 г
- Лук 1/2 шт
- соль / перец по вкусу
1. Яйца, сахар, соль, масло и молоко смешать венчиком.
2. Добавить муку и тщательно перемешать венчиком, разбивая комки.
3. Сковороду смазать растительным маслом. Жарить блинчики по 30 сек с каждой стороны.
4. Фарш смешать с луком и специями.
5. Разделить налистник пополам, подогнуть одну сторону, выложить 1 ст л фарша и сложить в треугольник как на видео
6. Жарить на сливочном масле по 6-8 минут с каждой стороны.
7. Подавать со сметаной и зеленью.
Приятного аппетита! Сохраняйте рецепт!