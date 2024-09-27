Бесплатный отдых в лагере для детей военнослужащих. Заезды с сентября по декабрь 2024 года
Программы для детей военнослужащих и других уязвимых категорий позволяют получить психологическую поддержку, оздоровиться и отвлечься от тревог. Детский кемп психологической поддержки "Маячки" от СОС Детские городки уже открыл форму для регистрации. Об этом на своем сайте написала платформа Ветеран. Кто и как может попасть в двухнедельную смену, с сентября по декабрь, рассказывает UaPortal.
Где расположен лагерь "Маячки"
Кемп расположен в живописном поселке Горбок, Иршавского р–на, Закарпатской области. Населённый пункт расположен всего в 18 км от Мукачево. Окутанный в зеленые леса поселок имеет два водоема и довольно большие зеленые территории для отдыха посреди природы.
Условия заполнения заявки в лагерь
Чтобы заполнить онлайн-заявку в лагерь, ребенок должен быть в возрасте от 7 до 17 лет и иметь соответствующие основания:
- дети с деоккупированных территорий;
- дети из семей внутренне перемещенных лиц, переместившихся в другую область в течение нескольких последних месяцев;
- дети военнослужащих и волонтеров;
- дети из приемных семей и детских домов семейного типа;
- дети опекунов и усыновителей;
- дети, проживающие на территории, где ведутся активные боевые действия
- дети с инвалидностью, особенностями развития (ребенок должен быть автономным и не нуждаться в дополнительном сопровождении компьютеров, медицинской поддержки).
Также на своей странице в Facebook администрацией лагеря указано, что право первоочередности получают дети, выехавшие за последние 10 месяцев с оккупированных территорий, проживающие на недавно деоккупированных территориях и не посещавшие лагеря психологической поддержки в сезоне 2022-2023 (возможно повторное участие свободных мест).
Еще одним условием для пребывания в бесплатном кемпе станет самостоятельный довоз детей до точки сбора группы в Мукачево.
Осенне–зимние изменения в лагере "Маячки" – как записаться
Вы должны выбрать подходящий период для заполнения формы–регистрации. В сезоне 2004 года запланированы следующие периоды заездов:
- 5 сентября – 18 сентября;
- 22 сентября – 5 октября;
- 13 октября – 26 октября;
- 30 октября – 12 ноября;
- 20 ноября – 3 декабря;
- 7 декабря – 20 декабря.
После выбранного желаемого периода вы можете переходить к заполнению заявки онлайн-регистрации. Если ваша заявка будет утверждена по всем критериям, об участии в заезде вам сообщат письмом на емейл за две – три недели до начала.
В программе детского лагеря "Маячки"
В программу детского лагеря включено:
- психологические тренинги по возрастной категории;
- много игр на свежем воздухе и тимбилдинге;
- творческие занятия;
- сезонные развлечения (походы в лес осенью, экскурсии, катание на лыжах и сноубордах зимой и т.д.).
Трехразовое питание и комфортное проживание входят в программу лагеря. С детьми работают опытные и креативные вожатые. За период пребывания в кемпе, дети найдут много друзей, вдохновляются свежим карпатским воздухом, получают новые знания и навыки и вновь ощутят радость жизни. Отзывы и информацию о лагере можно узнать на странице кемпа в Facebook.
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